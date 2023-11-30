الاجواء غير ايجابية والطرفان لا يريدان التنازل

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خلافا لما يتم الايحاء به في بعض وسائل الاعلام عن كون المفاوضات بالغة الايجابية وقد تصل الى اتفاق نهائي على وقف اطلاق النار في غزة بين الفصائل الفسطينية واسرائيل، فإن عراقيل كثيرة لا تزال قائمة.وبحسب مصادر مواكبة، فإن المفاوضات ليست ايجابية في اطار الحديث عن وقف اطلاق نار نهائي بعد تبادل الاسرى المدنيين، وعليه فإن الكباش الحاصل قد يؤدي الى انفجار الاوضاع.وترى المصادر ان تل ابيب لا ترغب بالتنازل جديا من أجل الوصول الى هدنة نهائية، في الوقت الذي لا تريد الفصائل القبول بوقف الحرب من دون فرض تنازلات جوهرية على تل ابيب..