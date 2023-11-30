الفلبين: سنبحث مع إيران إطلاق سراح 17 بحارا من سفينة استولى عليها الحوثيون

سترسل الفلبين وفدا إلى إيران للتفاوض بشأن إطلاق سراح 17 بحارا فلبينيا كانوا على متن سفينة الشحن الإسرائيلية غالاكسي ليدر التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر.

أعلن ذلك الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي X، وقال: "في ضوء أهمية الأحداث المحيطة باحتجاز 17 بحارا فلبينيا كرهائن في البحر الأحمر، قررت عدم حضور المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي".

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وأضاف رئيس الفلبين: "سنعقد اجتماعا اليوم لتسهيل إرسال وفد رفيع المستوى إلى طهران لتقديم المساعدة اللازمة لبحارتنا". (وكالات)