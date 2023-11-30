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عربي-دولي

"هددوني بالاغتصاب"... أسيرات فلسطينيات يكشفن الساعات الأخيرة قبل تحريرهن

Lebanon 24
30-11-2023 | 01:51
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كشفت أسيرات فلسطينيات، أطلقت إسرائيل سراحهن ليل الأربعاء الخميس، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، أن القوات الإسرائيلية نكلت بهن وضربتهن في الساعات الأخيرة قبل إطلاق سراحهم.


وقالت الأسيرة المحررة عهد التميمي، إنه تم التنكيل بالمعتقلات وقد حرمن من الطعام والمياه.
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وأكدت التميمي، التي اعتقلت في السادس من تشرين الثاني الجاري، بتهمة كتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجنود الإسرائيليين هددوها بقتل والدها باسم التميمي المعتقل أيضا في السجون الإسرائيلية.
بدورها، قالت الأسيرة المحررة لما خاطر، في حديث لقناة الجزيرة، إن القوات الإسرائيلية هددتها بالاغتصاب وبحرق أولادها أثناء اعتقالها، مشيرة إلى أن الجنود كانوا يتعاملون معها ومع باقي الأسيرات بوحشية.  
 
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت ليل الأربعاء الخميس، في إطار اليوم السادس من الاتفاق على الهدنة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، عن 30 أسيرا فلسطينيا.
 
وتوصلت حركة حماس والسلطات الإسرائيلية اليوم الخميس، إلى تمديد الهدنة بين الطرفين لليوم السابع على التوالي رغم بعض العقبات التي واجهت الاتفاق.
وأكدت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
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