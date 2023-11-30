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عربي-دولي

شي جين بينغ يدعو إلى تطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:00
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه يجب تطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته في أسرع وقت ممكن.

 

وجاء في البرقية التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها اليوم الخميس: "يجب استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، ويجب تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والبقاء والعودة في أسرع وقت ممكن".

 
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وشدد الزعيم الصيني، على أن "الدروس المستقاة من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، توضح وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال الالتزام بمفهوم الأمن المشترك".

(وكالات)

 

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