هل احترقت سفينة رجل الأعمال الإسرائيلي التي تعرضت لهجوم بالمحيط الهندي؟

تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي، الجمعة الماضي، بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي، السبت.

وفي هذا الإطار ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لاحتراق هذه السفينة. إلا أن الفيديو يعود في الحقيقة لاحتراق سفينة قبالة سواحل سريلانكا عام 2021.

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ويظهر الفيديو سفينة حاويات تحترق ويخرج منها دخان كثيف في وقت تحاول زوارق محيطة بها إطفاء النيران.

وجاء في النص المرافق "سفينة الحاويات كالاندرا المملوكة لشركة الشحن الإسرائيلية ZIM تحترق في المحيط الهندي. حركة أحرار عدن تتبنى استهداف السفينة نصرة لأبناء غزة".







هجوم على سفينة مملوكة لإسرائيلي

ويأتي تداول هذا المقطع بعد تعرض السفينة للهجوم، وقال مسؤول عسكري أميركي، السبت، لوكالة فرانس برس "نحن على علم بتقارير بأن مسيرة من طراز شاهد 136 أصابت سفينة في المحيط الهندي"، مشيرا إلى الاشتباه بضلوع إيران وراء هذا الهجوم.

من جهتها، أفادت شركة "إمبري" للأمن البحري عن تعرض السفينة التي ترفع علم مالطا وتشغلها شركة فرنسية، لأضرار عند انفجار الطائرة المسيرة على مسافة قريبة منها.

وأضافت أن "السفينة تديرها شركة على صلة بإسرائيل، ويؤشر التقييم إلى أن ذلك هو سبب استهدافها". وتأتي التقارير عن الاعتداء بعد نحو أسبوع من إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وأتى احتجاز السفينة في إطار تهديد المتمردين المقربين من إيران، باستهداف السفن الإسرائيلية في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها ضد غزة.

فيديو قديم

إلا أن الفيديو لا علاقة له بكل ذلك، وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أرشد البحث إلى النسخة الأصلية منه منشورة في وسائل إعلام عدة عام 2021.

ويظهر الفيديو احتراق سفينة شحن بعد انطلاقها من أحد موانئ سريلانكا.

وكانت السفينة "أم في أكس-برس بيرل" المسجلة في سنغافورة غرقت جزئيا قبالة سواحل سريلانكا في حزيران 2021 بعد حريق على متنها استمر 13 يوما وأدى إلى تسرب أطنان من المواد الكيميائية نحو الشاطئ.

وكانت السفينة المحترقة تحمل 81 حاوية من المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك، عندما اشتعلت فيها النيران. (الحرة)