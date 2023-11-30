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عربي-دولي

عند مدخل القدس... مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:19
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قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح، بينهم 4 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مدخل القدس، الخميس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
 
وقال مراسل الحرة إن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قتلت في عملية إطلاق النار"، مشيرا إلى انتشار أمني كثيف في المنطقة. 
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ولفت قائد شرطة لواء القدس، إلى أن المنفذين هما من سكان القدس الشرقية ونفذا العملية بواسطة مسدس وسلاح من طراز ام 16.
 
وتداهم الشرطة في هذه الأثناء منازل في حي صور باهر في القدس الشرقية بالتوازي مع مواصلة أعمال التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين، بحسب مراسل "الحرة".
 
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق "قتل شخصين يشتبه في ضلوعهما في إطلاق النار" قرب محطة توقف للحافلات عند المدخل الشمالي للقدس.
 
ووقع الهجوم باستخدام سلاح ناري بمستوطنة راموت في القدس الشرقية، على ما أفاد جهاز الإسعاف.
 
وأفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى عند الساعة 07:38 بالتوقيت المحلي (الساعة 05:38 ت غ) "بلاغا بوجود هجوم بسلاح ناري" قرب "محطة توقف للحافلات" في منطقة راموت.
 
وأضاف أن المسعفين "يقدمون الإسعافات" للجرحى وإصابة بعضهم "خطرة". (الحرة)

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