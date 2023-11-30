تونس..توجيه رئاسي بمواصلة الجسر الجوي الإغاثي إلى فلسطين

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، امس، سلطات بلاده، بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

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جاء ذلك خلال اجتماع انعقد بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، جمع قيس سعيد وكل من وزير الصحة علي مرابط، و الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبداللطيف جابو، وفق بيان الرئاسة التونسية.

وتناول اللقاء "الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية".

وفي السياق، أكد البيان أنه "سيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين (المرضى)، في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدّس، شأنها شأن الصيادلة والأطباء".

ونقل البيان عن الرئيس التونسي قوله: إن "استقبال الفلسطينيين في تونس يعكس رغبة الشعب التونسي بذلك، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات، ولكنه تضامن فعلي". (وكالات)