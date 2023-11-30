ترامب يستضيف حملة لجمع التبرعات بالتزامن مع المناظرة الجمهورية المقبلة

يستضيف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع المقبل حملة لجمع تبرعات في فلوريدا، وذلك بالتزامن مع المناظرة الرئاسية الرابعة لمرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقالت مصادر لشبكة nbc news إن مطوري العقارات ستيف ويتكوف وهوارد لوربر وكريستين بيل، سيستضيفان الحدث في شاطئ هالانديل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي لا يعقد فيها ترامب حدثا عاما بالتزامن مع المناظرة.

وفي رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات، دعا ترامب مؤيديه للمساهمة في لجنة جمع التبرعات المشتركة الخاصة به للدخول في مسابقة ليكون أحدهم ضيفه الخاص في حدث Hallandale Beach، والذي أطلق عليه البريد الإلكتروني حفل استقبال "نهاية العام".