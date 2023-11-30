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عربي-دولي

بايدن عند أدنى مستوى له بين المستقلين.. ما علاقة صحته؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:57
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن معدل الموافقة على وظيفة الرئيس الأميركي بايدن بين المستقلين وصل إلى مستوى قياسي منخفض.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب ونشر الثلاثاء، أن 27% فقط من المستقلين السياسيين يوافقون على العمل الذي قام به بايدن في البيت الأبيض، وهو انخفاض بمقدار 8 نقاط منذ الشهر الماضي. وما ساهم في الحصول على موافقة باهتة من مجموعة التصويت الرئيسية هو تعامله مع الاقتصاد والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث حصل بايدن على درجات أقل من المستقلين.
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وقامت غالوب بقياس تصنيف بايدن للاقتصاد بنسبة 24%، ولم تحظ جهوده في التعامل مع دور الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط إلا بموافقة 25% فقط.
وحصل الرئيس على درجات أفضل قليلاً في تعامله مع حرب روسيا في أوكرانيا، 31%، والشؤون الخارجية بشكل عام 28%، وسياسة الرعاية الصحية 35%.

ويعتبر نحو 49% من الأميركيين أنفسهم مستقلين سياسياً، وفقاً للاستطلاع.

كما أعربت المجموعة في استطلاعات الرأي الأخيرة عن تحفظاتها بشأن تقدم بايدن في السن ومشاركته في التعاملات التجارية لابنه.

ووجد استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد CAPS-Harris، والذي صدر الأسبوع الماضي، أن 59% من المستقلين يعتقدون أن الرئيس "ساعد وشارك في" التعاملات التجارية للابن الأول، والتي يجري التحقيق فيها لعزل الرئيس بقيادة الجمهوريين منذ أيلول.

وأظهر استطلاع أجراه موقع "ياهو نيوز"، والذي صدر أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر، أن 22% فقط من المستقلين يعتقدون أن بايدن مؤهل، وأن 69% قلقون بشأن صحته وحدته العقلية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب والذي أُجري في الفترة ما بين 1 و21 تشرين الثاني ، أن معدل الموافقة الإجمالية على وظيفة بايدن بلغ 37%، وهي المرة الثالثة هذا العام التي يصل فيها الرئيس إلى مستوى قياسي منخفض.
ومع بقاء أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، لا يزال بايدن يتلقى تقييمات فاترة من الجمهور الأميركي.

وقال منظم الاستطلاع إن معدل الموافقة العامة على وظيفته لا يزال عند أدنى مستوياته وهو في منطقة خطيرة تاريخياً بالنسبة لشاغل المنصب الذي يسعى لإعادة انتخابه.
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