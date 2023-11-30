Advertisement

عربي-دولي

دبلوماسي فلسطيني: المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مجددا

Lebanon 24
30-11-2023 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1135903-638369372897415348.jpeg
Doc-P-1135903-638369372897415348.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية، فائد مصطفى، إن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مجددا.

 

 جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، مساء امس، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 تشرين ثاني، من كل عام.

 
Advertisement

وتتزامن تلك المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وكارثة إنسانية، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

 

وأكد مصطفى أن "التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتكبت إلا على أنها "ظلم الاستعمار".

 

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني بصفته عربي فلسطيني مسلم ومسيحي، سيبقى على أرضه متمسكا بإنسانيته".

 

وأكمل: "ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم".

 

وأضاف: "المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مرة أخرى، ومن المؤسف أن بعض الأطراف دعمت القتلة علنا".

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2023-11-30
04:44 | 2023-11-30
04:40 | 2023-11-30
04:36 | 2023-11-30
04:34 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24