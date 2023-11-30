دبلوماسي فلسطيني: المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مجددا

قال السفير الفلسطيني لدى العاصمة التركية، فائد مصطفى، إن المجتمع الدولي خيّب آمال الشعب الفلسطيني مجددا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، مساء امس، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 تشرين ثاني، من كل عام.

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وتتزامن تلك المناسبة هذا العام مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وكارثة إنسانية، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأكد مصطفى أن "التاريخ لن يسجل الأحداث والجرائم التي ارتكبت إلا على أنها "ظلم الاستعمار".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني بصفته عربي فلسطيني مسلم ومسيحي، سيبقى على أرضه متمسكا بإنسانيته".

وأكمل: "ليس علينا أن نثبت إنسانيتنا لأولئك الذين فقدوا إنسانيتهم".

وأضاف: "المجتمع الدولي خيّب آمال شعبنا مرة أخرى، ومن المؤسف أن بعض الأطراف دعمت القتلة علنا".