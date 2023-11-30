هل تنتهي كل الحروب؟ في نهاية المطاف، نعم. فقد شهدت أوروبا حروباً استمرت 100 عام، أما الحرب الكورية فلم تنته رسمياً بعد. في المقابل، استمرت كارثة أفغانستان لمدة 20 عاما، أما "مشاكل" بريطانيا الأيرلندية فامتدت لعقود من الزمن. ولكن، ماذا يعني هذا بالنسبة للحرب في غزة؟

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وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "يمكن ان نطلق على ما يجري في غزة اسم "الحرب من الجحيم" التي ستثير "كابوساً من الجحيم" بعد انتهاء القتال. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي سمحت بتبادل الرهائن والأسرى وإعادة إمداد المساعدات الإنسانية، . وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الهجوم لتدمير حماس، وبالتالي المزيد من الموت والدمار. إذا كان نتنياهو يعني حقاً ما يقوله، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من القصف. عندما يتحول الهجوم جنوباً، كما هو متوقع بهدف تطهير بقية قطاع غزة من حماس، فهل ستأمر إسرائيل سكان غزة بالبحث عن ملجأ في الشمال؟ وإذا تم هذا الأمر، فأين سيعيشون خاصة وأن معظم المنازل في الشمال أصبحت تحت الأنقاض والمياه الحيوية والغذاء والكهرباء والرعاية الطبية معدومة تقريبًا؟"

وتابعت الصحيفة، "يمكن الرد على الكيفية التي سينتهي بها هذا الأمر على النحو التالي: لن يحدث ذلك في أي وقت قريب. أولاً، بغض النظر عن مدى نجاح الهجوم الإسرائيلي، فلن يتمكن من تدمير حماس بالكامل، وسوف يبقى بعض المقاتلين في غزة على قيد الحياة. إن البنية التحتية الضخمة لحماس، والتي تقع خارج نطاق سيطرة إسرائيل، والمنتشرة في معظم أنحاء المنطقة، لا يمكن المساس بها حتى عن طريق العقوبات.

وتشير صحيفة "The Economist" إلى أن حماس تم تمويلها بنحو مليار دولار سنويا، معظمها من الاستثمارات التي يديرها مصرفيون ذوو كفاءة عالية يقيمون خارج غزة. وعلى الرغم من العقوبات، فإن الأسلحة والمساعدات الأخرى تتسلل إلى داخل القطاع. فماذا إذن عن أطفال وأصدقاء وأقارب جنود حماس القتلى؟ في خلال الحرب الأفغانية، كان هناك تعبير يقول إنه إذا قتلت إرهابيًا واحدًا فإنك ستولد 10 آخرين سيسعون للانتقام. فهل هذا ما سيحدث في غزة؟"

وأضافت الصحيفة، "ثانياً، من المسؤول عن غزة بعد أن أصبحت حماس عاجزة مؤقتاً؟ وفي الواقع، لا ترغب إسرائيل ولا الدول العربية في تحمل هذه المسؤولية، لذلك سيتعين على السلطة الفلسطينية أن تحشد قواها في هذا السياق، خاصة وأن نتنياهو يعارض بشكل لا رجعة فيه حل الدولتين. من الممكن أن تفوز حماس مرة أخرى، ولكن ماذا بعد ذلك؟ تفتقر الأمم المتحدة إلى الموارد والتوافق في الآراء لتولي المسؤولية والحكم فضلا عن توفير الأمن اللازم، ولن يكون الأعضاء على استعداد لارسال "الخوذ الزرقاء" لحفظ السلام في مثل هذه الظروف الفوضوية".

وبحسب الصحيفة، "ثالثاً، من سيعيد بناء غزة؟ من السهل أن ننسى أن أوكرانيا هي المنافس الآخر للحصول على تمويل ضخم لإعادة الإعمار، إلا أن الاهتمام الأوروبي بتمويل أوكرانيا أقرب بكثير من اهتمامها بتمويل غزة. أما الولايات المتحدة فليس لديها موقف ثابت بشأن تمويل إعادة الإعمار. مع استمرار الحرب، سيظهر المزيد من الاحتجاجات والمسيرات المؤيدة لغزة والمعادية للسامية".

وتابعت الصحيفة، "رابعاً، وعلى الرغم من أن هناك 11 شهراً تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلا أن تأثيرها بدأ يظهر على الأرض. إذا استولى الجمهوريون على الكونغرس، فسيكون ذلك بمثابة خطوة سيئة للغاية بالنسبة للقدس وكييف. إن الحزب الجمهوري جاد بشأن خفض التدخل الأميركي في الخارج. لقد وصلت الحكومة الأميركية إلى طريق مسدود، ونظراً لواقع السياسة المحلية والدولية، لن يتمكن أي رئيس من حل هذه الكارثة الإنسانية المعلقة في غزة. ولحسن الحظ، فإن تصعيد الحرب غير مرجح لأن ذلك ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو أوروبا أو روسيا أو الصين أو إيران".

وأضافت الصحيفة، "وأخيرا، هل تتمكن الديمقراطية الإسرائيلية من الصمود في أعقاب الحرب؟ في مرحلة ما، سيُحاسب نتنياهو على فشله في توقع الحرب وكيفية شنها، فالوفيات المحتملة لعشرات الآلاف من سكان غزة ستكون مسؤولية إسرائيل، وقد تصبح الأخيرة منبوذة دولياً".

وختمت الصحيفة، "مع ذلك فإن حماس ستواصل القتال. ربما الحرب الحقيقية ستبدأ بمجرد انتهاء الهجوم الإسرائيلي".