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بن غفير يهاجم حماس ويدعو الإسرائيليين لحمل السلاح

Lebanon 24
30-11-2023 | 04:40
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جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم، دعوته مواطنيه إلى حمل السلاح.

 

وقال بن غفير للصحفيين، "أقول لمواطني إسرائيل: لدينا شرطة قوية ولدينا جيش قوي، ولكن لا يوجد شرطي في كل مكان".

 
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وأضاف: "لذلك فإنه في أي مكان يتواجد فيه السلاح مع المواطنين يمكن أن يحمي الأرواح".

 

وأعلن بن غفير عزمه على مواصلة سياسة توزيع آلاف قطع السلاح على مدنيين إسرائيليين بالقول: "توزيع الأسلحة مهم، سأواصل توزيع الأسلحة".

 

ووجّه الاتهام لحركة "حماس" بالمسؤولية عن عملية إطلاق لنار مضيفًا: "يبدو أن هؤلاء هم عناصر حماس، حماس تتحدث هنا بصوتين، صوت وقف إطلاق النار، والصوت الثاني للإرهاب"، وفق تعبيره.

 

واعتبر أن "هذا الحادث يثبت مرة أخرى مدى ضرورة عدم إظهار الضعف". (وكالات)

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