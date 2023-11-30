تحذير عاجل من دولة عربيّة لمواطنيها من مرض خطير... ماذا طلبت منهم؟

طلبت السلطات في مدينة سفاجا المصرية من مواطنيها، بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة، بعد ظهور بعض الأعراض الشبيهة بمرض حمى الضنك، ورصد يرقات مسببة له في خزانات المياه.



ودعت السلطات المواطنين بسرعة إلى تطهير خزانات المياه في المنازل وإغلاقها، وعدم إلقاء القمامة بجانب المباني السكنية، وتقليم الأشجار المحيطة بها ورشها. (العربية)

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