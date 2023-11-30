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عربي-دولي

تحذير عاجل من دولة عربيّة لمواطنيها من مرض خطير... ماذا طلبت منهم؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:30
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طلبت السلطات في مدينة سفاجا المصرية من مواطنيها، بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة، بعد ظهور بعض الأعراض الشبيهة بمرض حمى الضنك، ورصد يرقات مسببة له في خزانات المياه.

ودعت السلطات المواطنين بسرعة إلى تطهير خزانات المياه في المنازل وإغلاقها، وعدم إلقاء القمامة بجانب المباني السكنية، وتقليم الأشجار المحيطة بها ورشها. (العربية)
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