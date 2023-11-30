بالصور منصة تكشف ادعاءات أدرعي الكاذبة.. ينشر صوراً مزيفة

#عاجل #صورة هذا ما وقع قبل ساعة تقريبًا في الطريق المؤدي الى شمال قطاع غزة: حاجز أقامته حماس لمنع الشاحنات التي دخلت لنقل مساعدات انسانية لسكان شمال قطاع غزة من المرور.
يا سكان غزة، تثبت حماس في هذا الحادث مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في هذه الحرب انكم موجودون في أسفل سلم… pic.twitter.com/E962UBYCCB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2023
#عاجل #صورة هذا ما وقع قبل ساعة تقريبًا في الطريق المؤدي الى شمال قطاع غزة: حاجز أقامته حماس لمنع الشاحنات التي دخلت لنقل مساعدات انسانية لسكان شمال قطاع غزة من المرور.
يا سكان غزة، تثبت حماس في هذا الحادث مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في هذه الحرب انكم موجودون في أسفل سلم… pic.twitter.com/E962UBYCCB
#عاجل #مهم
يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا. أودّ إخطاركم بعدة رسائل هامة:
🔴 أولاً، يظل الممرّ الآمن مفتوحاً اليوم ما بين التاسعة صباحاً (09:00) والرابعة عصراً (16:00) لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة.… pic.twitter.com/27N8xyvd8S
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2023
#عاجل #مهم
يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا. أودّ إخطاركم بعدة رسائل هامة:
🔴 أولاً، يظل الممرّ الآمن مفتوحاً اليوم ما بين التاسعة صباحاً (09:00) والرابعة عصراً (16:00) لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة.… pic.twitter.com/27N8xyvd8S