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بالصور منصة تكشف ادعاءات أدرعي الكاذبة.. ينشر صوراً مزيفة

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:42
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كشفت منصة "إيكاد" المتخصصة بتدقيق المعلومات والحقائق، عن تزييف المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجدداً الحقائق حول منع حماس من دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ونشر أدرعي صورة في السادس عشر من تشرين الثاني على حسابه في منصة "إكس"، يدعي فيها بأن حماس أقامت حاجزاً لمنع الشاحنات التي دخلت لنقل مساعدات إنسانية لغزة شمالاً من المرور".
 
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واعتبر أدرعي متوجهاً بكلامه إلى سكان غزة، أن حماس تشبه في هذه الحادثة مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في الحرب أنكم موجودون يأ أهل غزة في أسفل سلم الأولويات"

منصة "إيكاد" حققت بالصورة التي نشرها أدرعي، ليظهر فيها خلال التحليل ما يشبه نقطة عسكرية وجنود يرجح أنها تابعة للاحتلال".

ولفتت إلى وجود مقطع فيديو سبق وأن نشره أدرعي في 11 تشرين الثاني للمكان ذاته للنقطة العسكرية وقال إنه للممر الذي خصصة الجيش الإسرائيلي لعبور النازحين إلى الجنوب".
 


وبمقارنة المعالم في الصورة مع الفيديو وجدت المنصة أنهما متطابقتان ويعودان لمنطقة واحدة تقع على شارع صلاح الدين الذي يسيطر عليه العدو الإسرائيلي أساساً".

وسبق أن حققت "إيكاد" في العديد من المعلومات الزائفة والادعاءات الكاذبة خصوصاً في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قناص من الجيش الإسرائيلي في 11 أيار 2022  في منطقة جنين.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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