بالصور منصة تكشف ادعاءات أدرعي الكاذبة.. ينشر صوراً مزيفة

كشفت منصة "إيكاد" المتخصصة بتدقيق المعلومات والحقائق، عن تزييف المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجدداً الحقائق حول منع حماس من دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



ونشر أدرعي صورة في السادس عشر من تشرين الثاني على حسابه في منصة "إكس"، يدعي فيها بأن حماس أقامت حاجزاً لمنع الشاحنات التي دخلت لنقل مساعدات إنسانية لغزة شمالاً من المرور".

#عاجل #صورة هذا ما وقع قبل ساعة تقريبًا في الطريق المؤدي الى شمال قطاع غزة: حاجز أقامته حماس لمنع الشاحنات التي دخلت لنقل مساعدات انسانية لسكان شمال قطاع غزة من المرور.

يا سكان غزة، تثبت حماس في هذا الحادث مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في هذه الحرب انكم موجودون في أسفل سلم… pic.twitter.com/E962UBYCCB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2023 Advertisement



واعتبر أدرعي متوجهاً بكلامه إلى سكان غزة، أن حماس تشبه في هذه الحادثة مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في الحرب أنكم موجودون يأ أهل غزة في أسفل سلم الأولويات"



منصة "إيكاد" حققت بالصورة التي نشرها أدرعي، ليظهر فيها خلال التحليل ما يشبه نقطة عسكرية وجنود يرجح أنها تابعة للاحتلال".



ولفتت إلى وجود مقطع فيديو سبق وأن نشره أدرعي في 11 تشرين الثاني للمكان ذاته للنقطة العسكرية وقال إنه للممر الذي خصصة الجيش الإسرائيلي لعبور النازحين إلى الجنوب". واعتبر أدرعي متوجهاً بكلامه إلى سكان غزة، أن حماس تشبه في هذه الحادثة مثل أحداث عديدة أخرى وقعت في الحرب أنكم موجودون يأ أهل غزة في أسفل سلم الأولويات"منصة "إيكاد" حققت بالصورة التي نشرها أدرعي، ليظهر فيها خلال التحليل ما يشبه نقطة عسكرية وجنود يرجح أنها تابعة للاحتلال".ولفتت إلى وجود مقطع فيديو سبق وأن نشره أدرعي في 11 تشرين الثاني للمكان ذاته للنقطة العسكرية وقال إنه للممر الذي خصصة الجيش الإسرائيلي لعبور النازحين إلى الجنوب".