قرب مستوطنة في الضفة.. إصابة جنديين إسرائيليين في محاولة دهس

أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم إصابة جنديين بجروح طفيفة في هجوم دهس عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، كاشفاً عن مقتل المهاجم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه تم إطلاق النار على سائق سيارة شمالي الضفة الغربية، بزعم دهس مستوطنين، مبينة أن المصابين جراحهم طفيفة.

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وقالت القناة 14 إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس بالقرب من حاجز مستوطنة بكعوت في وادي الأردن.



ويأتي الهجوم بعد ساعات عدة من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بإطلاق النار في غرب مدينة القدس المحتلة ودخول الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها السابع، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".