الجابر: التمويل هو أحد العوامل المؤثرة في إنجاح "كوب28"

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قال رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" سلطان الجابر، إن العديد من شركات النفط تبنّت مبدأ صفر صافي انبعاثات ميثان بحلول 2030، ويمكن لشركات النفط والغاز القيادة في مجال التغير المناخي وعلى هذا المؤتمر التواصل بقوة مع شركات النفط و الغاز.وأضاف الجابر في كلمته الافتتاحية التي أعقبت تسلم الإمارات العربية المتحدة لرئاسة مؤتمر الأطراف من مصر: " لدينا فرصة لتحرير المقومات الأساسية لتحقيق العمل المناخي المطلوب منا، مشيرا إلى ضرورة النظر بموضوعية لدور الوقود الأحفوري موضحا أن الطريق الذي سلكه العالم في مكافحة تغيّر المناخ لن يصل بنا للأهداف.وقال إن التمويل هو أحد العوامل المؤثرة في إنجاح "كوب28" ومن ثم سنجعل هذا العام عام التمويل المناخي الذي يفي بالتعهدات التي اتخذت في "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر.وأكد ضرورة توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار لصندوق الخسائر والأضرار الذي يّعوُض الدول المتضررة من التغيّرات المناخية. (العربية)