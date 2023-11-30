على طريقة داعش ألمانيا تعتقل شابين خططا لتفجير في سوق الميلاد

اعتقلت اليوم الثلاثاء السلطات الألمانية شابين كانا ينويان التخطيط لتفجير شاحنة صغيرة في سوق عيد الميلاد في غرب ألمانيا في هجوم على غرار أساليب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب السلطات الألمانية، فقد تم اعتقال المراهق الأول (15 عاماً) يوم الثلاثاء في بورشيد، وهي بلدة قريبة من كولونيا، وأمرت محكمة في ليفركوزن أمس بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار توجيه لائحة اتهام محتملة.

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وتم اعتقال مراهق آخر في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

ويقول المسؤولون إن الشاب البالغ من العمر 15 عاماً كتب في مجموعة دردشة حول خطط الهجوم.

وأفاد ممثلو الادعاء في دوسلدورف بأنه والمشتبه به الآخر متهمان بالاتفاق على مهاجمة سوق عيد الميلاد في ليفركوزن، وهي مدينة تقع في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، في بداية ديسمبر باستخدام الوقود لتفجير شاحنة صغيرة.

ويدعي المراهق أنه حصل على البنزين من أجل الخطة، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة. ويزعم أن المشتبه بهما خططا لمغادرة ألمانيا معا بعد الهجوم والانضمام إلى "داعش" في ولاية خراسان، وهي فرع من "داعش" ينشط في أفغانستان وحولها.





