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عربي-دولي

دولة تُسجّل أبرد ليلة منذ 13 عاماً... كم بلغت درجة الحرارة فيها؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:55
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سجَّلت بريطانيا أسوأ ليلة من حيث برودة الطقس منذ أكثر من 13 عاماً، حيث هبطت درجات الحرارة إلى 8 تحت الصفر في بعض المناطق، لتنذر بشتاء قاسٍ وبالغ البرودة، وذلك بعد الصيف الملتهب ودرجات الحرارة المرتفعة التي عانت منها البلاد قبل شهور قليلة فقط.
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وأصدرت السلطات الحكومية تحذيراً باللون الأصفر بسبب سوء الأحوال الجوية والهبوط الحاد في درجات الحرارة والتوقعات بأن تتساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق من بريطانيا، وذلك بالتزامن مع موجة برد تجتاح البلاد. (العربية)

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