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إقتصاد

بشكل مفاجىء... إنحفاض كبير للدولار في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:02
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في تطوّر مفاجئ، شهد سعر الدولار في السوق الموازية، في مصر، تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.

وأوضح مراقبون وفقا لموقع "مصراوي" أن سعر الدولار في السوق الموازية، تراجع إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدّة.
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وقالت مصادر إنّ تحركات سعر الدولار في السوق الموازية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه، فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس. (روسيا اليوم)

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