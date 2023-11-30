21
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحرب في غزة... هكذا عزّزت الشرخ بين روسيا وإسرائيل
Lebanon 24
30-11-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه مع بداية الجولة الجديدة من الصراع بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي، حرصت روسيا على إعادة تأكيد موقفها بضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كأساس لحل الصراع في الشرق الأوسط، وعلى "حق تل أبيب في الدفاع عن النفس"، في الوقت عينه.
Advertisement
ويقول أندريه أونتيكوف الخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن إسرائيل ظلت لفترة طويلة أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط، ولكن الحرب في غزة وتقارب موسكو مع حماس غيّرا كل شيء، بحسب قوله.
وبرأيه، تشهد العلاقات الثنائية أشد أزماتها في السنوات الأخيرة، وأصبحت موسكو أقرب بشكل متزايد إلى إيران وحلفائها، مما يجعل من المستحيل عليها المطالبة الآن بدور الوسيط المحايد في الشرق الأوسط، ولكن في الوقت ذاته، سيعزز ذلك من نفوذها في المنطقة على ضوء انحياز واشنطن الكامل لتل أبيب.
ويضيف أونتيكوف أن إسرائيل بدأت في التقرب أكثر من الولايات المتحدة والغرب بشكل عام وهذا يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن روسيا. ويقول إن هذه مراجعة جادة لمسار السياسة الخارجية، بعد أن حاول نتنياهو في السنوات الأخيرة تقديم إسرائيل كقوة مستقلة، ونفسه كزعيم يمكنه الحفاظ على اتصالات جيدة مع واشنطن، والصين، والهند، وروسيا.
لكن الدعم الحالي من الرئيس الأميركي جو بايدن والقادة الأوروبيين، برأي أونتيكوف، يقنع الإسرائيليين بشكل متزايد بأنه لا يمكنهم الاعتماد إلا على الغرب، وبالتالي تحاول تل أبيب بكل الطرق الممكنة تجنب الخلافات مع واشنطن والغرب بشكل عام، حتى لا تفقد دعمها في غزة.
وفي المقابل، يقول إن روسيا أيضا ستكون في عجلة من أمرها لتعويض الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن تدهور تاريخي في العلاقات مع إسرائيل والتباعد عنها عبر مزيد من التقارب مع بلدان المنطقة، وبالأخص خصوم تل أبيب.
ولا يستبعد الخبير الروسي أن يصل الأمر إلى حد تزويد هذه الدول في حال تدهورت الأوضاع بشكل تام في المنطقة بأسلحة هجومية، مع إدراك أن مثل هذه الخطوة ستشكل نقطة اللاعودة في العلاقات مع إسرائيل.
بدوره، يرى الباحث في الشؤون الإستراتيجية، ديمتري كيم، أن تقارب موسكو مع إيران، التي تزود الجيش الروسي بطائرات دون طيار وأسلحة أخرى، بات أمرا واضحا، وعلى الأرجح ستعزز التعاون العسكري عموما بين البلدين لا سيما مع وصول العلاقات مع تل أبيب إلى مرحلة حرجة.
وبهذا المعنى، يعتبر أن الدخول الروسي على ملفات المنطقة سيكون أكثر جدية مع حاجة المنطقة إلى ثقل مواز لمواجهة محاولات واشنطن الاستفراد بها وفرض أجندتها عليها.
وبحسب كيم، فإن التسارع الدراماتيكي للتطورات في غزة واحتمال تدحرج كرة الثلج إلى مناطق الضفة الغربية والجبهات الأخرى المحتملة لتوسع الصراع، ستشكل دفعة جديدة لمسار التوجه الروسي الصيني نحو توسيع نطاق ثنائية القطب، التي يشكل الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم استعدادا لقبولها.
ويلفت إلى أن هذه الاحتمالات يعززها مواصلة الغرب سياسة فرض العقوبات والتلويح بمزيد من المساعدات العسكرية لكييف، قائلا إن موسكو تخسر بشكل متزايد مواقعها في الشرق الأوسط بحكم انشغالها بالحرب في أوكرانيا. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
Lebanon 24
أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت
17:00 | 2023-11-29
29/11/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
15:02 | 2023-11-29
29/11/2023 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
12:08 | 2023-11-29
29/11/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
12:38 | 2023-11-29
29/11/2023 12:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن مصرف لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن مصرف لبنان.. هذه تفاصيله
13:53 | 2023-11-29
29/11/2023 01:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:22 | 2023-11-30
نتنياهو يستدعي سفير هذه الدولة لتوبيخه.. ما السبب؟
10:06 | 2023-11-30
ضربة جديدة لنتنياهو... هذا ما ينتظره الأسبوع المقبل
10:00 | 2023-11-30
كيف تنظر مصر إلى خطط إسرائيل في بناء مستوطنات قرب حدودها؟
09:35 | 2023-11-30
صحيفة إسرائيلية تكشف عن حل شامل في غزة ونشر قوات دولية قرب سيناء
09:17 | 2023-11-30
بالفيديو: طفل من غزة فاجأ الملكة رانيا.. ماذا وضع على يديها وخديها؟
09:17 | 2023-11-30
رئيس سابق يعترف بوجود ولدين غير شرعيين له.. كيف كانت ردّة فعل زوجته؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
30/11/2023 17:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
30/11/2023 17:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
30/11/2023 17:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24