قرارٌ تاريخيٌّ... "كوب28" تُقرّ تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" وهذه أبرز الدول المساهمة فيه

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تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28"، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.وقال الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" سلطان الجابر بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في "كوب27": "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".وقال وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.