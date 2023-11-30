Advertisement

إقتصاد

قرارٌ تاريخيٌّ... "كوب28" تُقرّ تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" وهذه أبرز الدول المساهمة فيه

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:26
A-
A+
Doc-P-1135995-638369550906734542.jpg
Doc-P-1135995-638369550906734542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب28"، قرار تنفيذ إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.

وقال الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" سلطان الجابر بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في "كوب27": "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
Advertisement

وقال وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.
وأعلنت أميركا أنها ستساهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ.
كذلك، ستُساهم بريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.
أما اليابان، فستُساهم بمبلغ 10 ملايين دولار، فيما ألمانيا ستُخصص 100 مليون دولار. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-11-30
10:06 | 2023-11-30
10:00 | 2023-11-30
09:35 | 2023-11-30
09:17 | 2023-11-30
09:17 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24