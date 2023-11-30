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صحة

بؤرة لفيروس "إنفلونزا الطيور"... أين تقع؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:34
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أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل أبلغت عن بؤرة تفش لفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5إن1" بين الديوك الرومية غربي القدس".

ونقلت المنظمة عن تقرير للسلطات الإسرائيلية، أنّ "التفشي أدى إلى نفوق 43 من 10500 طائر. (العربية)
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المنظمة العالمية لصحة الحيوان

إنفلونزا

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