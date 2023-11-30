بؤرة لفيروس "إنفلونزا الطيور"... أين تقع؟

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أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل أبلغت عن بؤرة تفش لفيروس إنفلونزا الطيور "إتش5إن1" بين الديوك الرومية غربي القدس".ونقلت المنظمة عن تقرير للسلطات الإسرائيلية، أنّ "التفشي أدى إلى نفوق 43 من 10500 طائر. (العربية)