كيف تنظر مصر إلى خطط إسرائيل في بناء مستوطنات قرب حدودها؟

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المحلل السياسي المصري والكاتب الصحفي حسن بديع، ردّ على وجود خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر، وقال "يأتي إعلان الإعلام العبري عن بناء مستوطنة جديدة للعدو الإسرائيليّ بالقرب من الحدود المصرية، بعد معركة طوفان الأقصى والتي لم تنته بعد، ومازالت لها فصول أخرى".

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وأكّد "استمرار النهج الإسرائيلي في ابتلاع الأرض وطرد الفلسطينيين، بل والمضي قدما في تمهيد الأرض لما يسمى بصفقة القرن".



وتابع: "بجانب أن هذه الخطوة تكشف عن محاولة استفزاز مصر والتحرش بها، وتأكيدا لما نشرتة مجلة الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن أن مصر هي العدو الحقيقي، والخطر الأكبر ولا بد عن إعلان الحرب عليها وهو ما دفع وزير الدفاع المصري للرد بقوة علي التبجح والوقاحة الاسرائيلية من أن الجيش المصري جاهز للقتال فورا لو تعرض لحرب".



وقال: "ما يثير العجب أن هذه المستوطنة كان قد صدر قرار بتشيدها في عام 2001 ثم تجدد الحديث عنها في 2022، لكن بعد معركة طوفان الأقصى قرروا إنشاءها ليكشفوا عن نيتهم بأنه لا سلام، ولا انسحاب، ولا إقامة لدولة فلسطينية، ولا حل الدولتين".



وتابع: "أيضا ليؤكدوا أن المقاومة الفلسطينية على حق وأنه لا سبيل للتعامل مع هذا العدو إلا بالقوة فما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وأن البندقية هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين".



وأوضح الإعلام العبري أن المستوطنة الجديدة ستضم مستوطنة نيتسانا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب بئر السبع، وستشمل أكثر من 1100 شقة و200 غرفة فندقية.



وصرح مدير عام إدارة التخطيط لموقع "bizportal" الإخباري الإسرائيلي أن "المستوطنة ستكون بمثابة مركز خدمات إقليمي وبجوار المركز التعليمي والسياحة الصحراوية". (روسيا اليوم)



