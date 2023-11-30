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عربي-دولي

بالفيديو: طفل من غزة فاجأ الملكة رانيا.. ماذا وضع على يديها وخديها؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 09:17
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من زيارة ملكة الأردن، الملكة رانيا العبد الله، لأطفال فلسطينيين من مرضى السرطان الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.
وأظهرت المشاهد الملكة رانية وهي تجلس مع الأطفال على طاولة واحدة، وكان من أبرز المشاهد المتداولة هي لحظة قيام طفل بإلصاق قطع ورقية مخصصة للأطفال على يدي الملكة وخديها.

وقالت الملكة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".
 
 
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