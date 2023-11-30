Advertisement

عربي-دولي

رئيس سابق يعترف بوجود ولدين غير شرعيين له.. كيف كانت ردّة فعل زوجته؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1136014-638369587494638071.jpg
Doc-P-1136014-638369587494638071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزاربايف، في كتابه الجديد "حياتي"، للمرة الأولى، أن لديه ولدين ولدا في زواج غير رسمي، حسبما ذكر موقع Orda.kz الإخباري.

وكان رد فعل زوجة نزارباييف الرسمية، سارة، على هذا الموقف "متفهما".
Advertisement

ولدى نور سلطان وسارة نزارباييف 3 بنات: داريغا ودينارا وعليا. (روسيا اليوم)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:22 | 2023-11-30
10:06 | 2023-11-30
10:00 | 2023-11-30
09:35 | 2023-11-30
09:17 | 2023-11-30
09:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24