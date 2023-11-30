رئيس سابق يعترف بوجود ولدين غير شرعيين له.. كيف كانت ردّة فعل زوجته؟

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كشف الرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزاربايف، في كتابه الجديد "حياتي"، للمرة الأولى، أن لديه ولدين ولدا في زواج غير رسمي، حسبما ذكر موقع Orda.kz الإخباري.وكان رد فعل زوجة نزارباييف الرسمية، سارة، على هذا الموقف "متفهما".ولدى نور سلطان وسارة نزارباييف 3 بنات: داريغا ودينارا وعليا. (روسيا اليوم)