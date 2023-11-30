ضربة جديدة لنتنياهو... هذا ما ينتظره الأسبوع المقبل

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قالت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، إن جلسات الاستماع الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستستأنف الأسبوع المقبل.وذكرت وسيلة الإعلام الإسرائيلية أن جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو ستتم على الرغم من تزامنها مع القتال في غزة.وأضافت، نقلا عن النيابة العامة في إسرائيل، أنه ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل بعد توقف دام شهرين.وستعرض في هذه الجلسات شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القضية 4000". (سكاي نيوز)