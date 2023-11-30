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عربي-دولي
نتنياهو يستدعي سفير هذه الدولة لتوبيخه.. ما السبب؟
Lebanon 24
30-11-2023
|
10:22
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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير خارجيته إيلي كوهين، باستدعاء سفير إسبانيا بهدف "محادثة توبيخ"، وفقاً لما أفادته الإذاعة الإسرائيلية.
يأتي ذلك، بعدما شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في القطاع، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".
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وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كذلك، دان سانشيز هجمات حركة حماس، مشددا على ضرورة أن "تفرج حماس عن جميع الرهائن دون شروط".
وتابع "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط".
وتعهد بأن تعمل حكومته في أوروبا عموماً وإسبانياً خصوصاً من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وسبق أن ستدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا على خلفية تصريحات رئيسي حكومتي البلدين حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي اعتبرتها تل أبيب "تأييدا للإرهاب".
المصدر:
روسيا اليوم
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