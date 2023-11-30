بينهم 8 أسيرات.. إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة السابعة

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أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم الخميس، وذلك عقب الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة لمدة يوم واحد.وضمت القائمة بحسب بيان صادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، (8) أسيرات و(22) شبلاً وطفلاً قاصراً من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيراً وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش - بيت لحمعبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلسيونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليلإدريس احمد عبد الرحمن عبد-رام اللهقصي عوض محمود مصري- رام اللهمحمود إبراهيم محمود متولي- قلقيليهعبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان - الخليلعبد الله اياد باجس البو- الخليليوسف حسين محمد حامد- رام اللهمحمود رائد محمد اخليل- الخليلاسامة ماهر محمد قبها- جنيناحمد فضل خضر عجلوني- القدسمحمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام اللهرائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليلاحمد محمد احمد مرزوق- القدسمحمود إبراهيم محمود شلودي- القدسأبيّ يوسف عبد الحميد ابو مارية-الخليلمحمود حسن احمد قطناني-نابلسعلي كريم كامل العساكر- بيت لحممهران عمار ابراهيم حميدان-القدسقسام محمد عبد المجيد حامد- رام اللهعز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام اللهأهداب محمد علي حوراني- الداخلصابرين علي قائد عطاونة - الداخلهديل باسم علي محاميد- الداخلشهد حمد مصطفى سويطات- الداخلأسيل حسين محمود سويطات- الداخلأسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- الداخلآيات سعيد قاسم عثامنة- الداخلرنا محمد حسين سويلات- الداخل