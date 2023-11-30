Advertisement

عربي-دولي

بينهم 8 أسيرات.. إعلان قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بالدفعة السابعة

Lebanon 24
30-11-2023 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1136035-638369627322381753.PNG
Doc-P-1136035-638369627322381753.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم الخميس، وذلك عقب الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة لمدة يوم واحد.

وضمت القائمة بحسب بيان صادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، (8) أسيرات و(22) شبلاً وطفلاً قاصراً من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيراً وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.
Advertisement

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش - بيت لحم
عبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلس
يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل
إدريس احمد عبد الرحمن عبد-رام الله
قصي عوض محمود مصري- رام الله
محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيليه
عبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان - الخليل
عبد الله اياد باجس البو- الخليل
يوسف حسين محمد حامد- رام الله
محمود رائد محمد اخليل- الخليل
اسامة ماهر محمد قبها- جنين
احمد فضل خضر عجلوني- القدس
محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله
رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل
احمد محمد احمد مرزوق- القدس
محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس
أبيّ يوسف عبد الحميد ابو مارية-الخليل
محمود حسن احمد قطناني-نابلس
علي كريم كامل العساكر- بيت لحم 
مهران عمار ابراهيم حميدان-القدس
قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله
عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله
 

*الأسيرات*

أهداب محمد علي حوراني- الداخل
صابرين علي قائد عطاونة - الداخل
هديل باسم علي محاميد- الداخل
شهد حمد مصطفى سويطات- الداخل
أسيل حسين محمود سويطات- الداخل
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- الداخل
آيات سعيد قاسم عثامنة- الداخل
رنا محمد حسين سويلات- الداخل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2023-11-30
12:06 | 2023-11-30
12:00 | 2023-11-30
11:49 | 2023-11-30
10:50 | 2023-11-30
10:22 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24