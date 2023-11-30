إسرائيل تسلمت رهينتين أفرجت عنهما "حماس"... من هما؟

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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي.وقال الجيش الإسرائيلي إنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الرهائن الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الرهينتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا". (الحرة)