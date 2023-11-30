الخارجية الروسية: من دونننا لا جدوى من مناقشة الأمن في أوروبا

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنطق السائد في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يثبت استحالة مناقشة مصير القارة الأوروبية من دون روسيا.وقالت زاخاروفا، في مقابة مع قناة "روسيا 24": "هكذا يقتضي المنطق، كل من يعرف خريطة أوروبا يفهم أهمية بلدنا وهذا ليس جغرافيا فحسب، وإنما يعني أنه من دون روسيا لا جدوى من مناقشة الأمن في أوروبا من وجهة نظر منظمة الأمن والتعاون".وأضافت زاخاروفا أن موسكو ترى حضور لافروف اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فرصة للمنظمة ذاتها لعدم الانجرار نحو الهاوية.وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن اعتبار وجود لافروف في سكوبيه "انتصارا دبلوماسيا": "ليس من المنطقي وصف الأمر على هذا النحو إطلاقا، هذه فرصة حصلت عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حتى لا تنجر نحو الهاوية بشكل كامل".وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية المنظمة في مدينة سكوبيه، عن اعتقاده بعدم جدوى الاستثمار في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحفظ الأمن في القارة؛ مشيرا إلى تحولها كملحق لحلف الناتو.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز "بوريس ترايكوفسكي" الرياضي في العاصمة المقدونية سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.