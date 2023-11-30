وزير فرنسي يتلقّى تهديدات بالقتل: عمرك يقصر مع كل ثانية تمر!

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أفادت قناة "بي إف إم تي في" اليوم الخميس، بأن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تلقى في الأيام الأخيرة، تهديدات بالقتل بعد أن أعلن عن رغبته في "حل عدة جماعات يمينية متطرفة صغيرة".وذكرت القناة أن "الوزير سيقدم شكوى بعد إرسال التهديدات بالقتل عبر نموذج اتصال بسيط على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية".كما اشار موقع "فرانس إنفو"، الى أن التهديدات هي من "اليمين المتطرف"، حيث جاء فيها: "أردت أن أحذرك من أننا سنقوم بتحييدك، فأنت لا تدافع عن علمك.. قد تكون محاصرا من قبل الشرطة، ولن تتمكن من إيقاف رصاصة".وجاء في تهديد آخر: "أحذرك أيها الوزير الزائف، عمرك يقصر مع كل ثانية تمر".