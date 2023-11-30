"في مكالمة مشحونة وغير معلنة".. البابا فرنسيس يوبّخ الرئيس الإسرائيلي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تفاصيل اتصال هاتفي "غير معلن"، وبخ خلاله بابا الفاتيكان فرانسيس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بسبب العنف في غزة.



وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير رفض الكشف عن اسمه، إن هرتسوغ حاول خلال "المكالمة المشحونة" تبرير الهجوم على غزة بتعرض جنوب إسرائيل لهجوم "إرهابي" من حركة حماس، إلا أن البابا رد عليه بالقول "ممنوع الرد على الإرهاب بالإرهاب".

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