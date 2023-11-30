ماكرون: نبذل جهوداً لإطلاق جميع الرهائن المتبقين في غزة

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رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق الرهينة الإسرائيلية الفرنسية ميا شيم، التي كانت محتجزة لدى حركة "حماس" في غزة.وأكّد أن بلاده تبذل جهوداً لإطلاق جميع الرهائن المتبقين في القطاع.وكتب ماكرون عبر منصة "إكس" أن إطلاق شيم (21 عاما) كان "فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي".وكان الجيش الإسرائيلي قد اكد في وقت سابق تسلّمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الرهينتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما).