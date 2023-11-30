فوق مقاطعة بريانسك... الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.وقالت الوزارة إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف ضمن الأراضي الروسية.وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.وأكد حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في وقت لاحق، عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، وتعمل الجهات المختصة في الموقع.