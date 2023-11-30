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عربي-دولي
نجوا من "موجات اللحم" ووقعوا في الأسر.. جنود يتحدثون عن "الكابوس"
Lebanon 24
30-11-2023
|
14:07
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لفت جنود روس، وقعوا في الأسر لدى القوات الأوكرانية، في أطراف مدينة أفدييفكا، الى أنهم صدموا من ضراوة المعارك التي خاضوها.
وأدلى بعضهم بتصريحات نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت حجم المعاناة التي عايشها هؤلاء الذين انضموا للجيش الروسي إما عن طريق التجنيد الإجباري أو المغريات المالية.
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ووفقاً للصحيفة، القي القبض عليهم من قبل القوات الأوكرانية خلال القتال العنيف من أجل مدينة أفدييفكا. والآن ينتظرون إرسالهم إلى مرافق أسرى الحرب، بعيدا عن خط المواجهة.
وفي كثير من الأحيان، يقول الرجال المأسورون إنهم ضلوا طريقهم وانتهى بهم الأمر بين الأوكرانيين عن طريق الخطأ، بينما يعتبر الاستسلام الطوعي جريمة في روسيا. وكان العديد من رفاقهم أقل حظا منهم، حيث أن الكثير منهم لقي حتفه في الطريق.
ويطلق الأوكرانيون على الهجمات الروسية اسم "موجات اللحم" في إشارة إلى أعداد القتلى الروس.
المصدر:
الحرة
عربي-دولي
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