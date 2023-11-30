نشرت "كتائب القسام" فيديو للأسير الإسرائيلي يردن بيباس وهو يوجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.





وظهر بيباس وهو يبكي بحرقة مخاطبا نتنياهو بعد مقتل زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على عملية "طوفان الأقصى".





وقال: "نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".





الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة بيباس غير مؤكدة حتى الآن".

#عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم. pic.twitter.com/a8rorQk5Zt — أحمد حيدر العزيزي (@Yemeni_monadel) November 30, 2023 Advertisement



