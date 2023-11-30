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فيديو جديد لـ"القسّام".. أسير إسرائيلي لنتنياهو: قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين

Lebanon 24
30-11-2023 | 14:41
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نشرت "كتائب القسام" فيديو للأسير الإسرائيلي يردن بيباس وهو يوجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


وظهر بيباس وهو يبكي بحرقة مخاطبا نتنياهو بعد مقتل زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على عملية "طوفان الأقصى".


وقال: "نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".


الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة بيباس غير مؤكدة حتى الآن".
 
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