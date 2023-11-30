#عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم. pic.twitter.com/a8rorQk5Zt
— أحمد حيدر العزيزي (@Yemeni_monadel) November 30, 2023
#عاجل | كتائب القسام تنشر فيديو رسالة الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم. pic.twitter.com/a8rorQk5Zt