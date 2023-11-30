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عربي-دولي

الجيش الأردني ينفذ إنزالاً جوياً ثالثاً للمستشفى الميداني في غزة

Lebanon 24
30-11-2023 | 16:30
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نفذت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأردني عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إغاثية عاجلة إلى المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساء يوم الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76. 
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 وكانت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية قد سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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