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بلينكن: لتمديد الهدنة في غزة "ليوم ثامن وأكثر"

Lebanon 24
30-11-2023 | 16:59
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دعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى تمديد إضافي للهدنة الموقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة، متمّة بذلك يومها السابع.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما. نريد يوما ثامنا وأكثر".
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وطالب المسؤول الأميركي إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين، قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران".

 وقال إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفا أن الحكومةالإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك.

 وأضاف بلينكن  قائلا "إسرائيل لديها واحد من أكثر الجيوش تطورا في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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