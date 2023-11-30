Advertisement

عربي-دولي

الصليب الأحمر يتسلّم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين

Lebanon 24
30-11-2023 | 17:03
A-
A+
Doc-P-1136102-638369859974719632.png
Doc-P-1136102-638369859974719632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الجيش الإسرائيلي بتسلم الصليب الأحمر ست رهائن إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في غزة وهم في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، ليصل إجمالي عدد الرهائن المفرج عنهم يوم الخميس إلى ثمانية.
وقال متحدث باسم الخارجية القطرية إن 30 فلسطينيا سيُطلق سراحهم يوم الجمعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بينهم روسيان أطلق سراحهما سابقا.
Advertisement
وكانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق الخميس رهينتين للصليب الأحمر.
وفي وقت لاحق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم امرأتين سلمتهما حماس للصليب الأحمر.
وسمحت الهدنة خلال ستة أيام منذ بدء سريانها الجمعة الماضي، بإطلاق سراح 76 رهينة إسرائيلية و210 معتقلين فلسطينيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:29 | 2023-12-01
02:07 | 2023-12-01
02:04 | 2023-12-01
01:51 | 2023-12-01
01:39 | 2023-12-01
01:38 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24