الصليب الأحمر يتسلّم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين

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أفاد الجيش الإسرائيلي بتسلم الصليب الأحمر ست رهائن إسرائيليين آخرين كانوا محتجزين في غزة وهم في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، ليصل إجمالي عدد الرهائن المفرج عنهم يوم الخميس إلى ثمانية.وقال متحدث باسم الخارجية القطرية إن 30 فلسطينيا سيُطلق سراحهم يوم الجمعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بينهم روسيان أطلق سراحهما سابقا.وكانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق الخميس رهينتين للصليب الأحمر.