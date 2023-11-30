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بلينكن طالب حكومة الاحتلال بإيقاف عنف المتطرّفين الإسرائيليين

Lebanon 24
30-11-2023 | 19:30
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أنه "أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة".
وأضاف للصحفيين في تل أبيب: "إسرائيل قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".
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وطالب بلينكن حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين.
وأضاف أن "إسرائيل ستواصل عمليتها العسكرية في غزة"، مشدداً على أنه "على إسرائيل اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين".
وأكد أن اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني.
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