"حماس" استكملت تسليم الدفعة السابعة من الأسرى

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن 6 أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء الخميس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الانسانية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلمت ستة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة في عملية إطلاق الأسرى الأخيرة، وذلك عقب إطلاق امرأتين في وقت سابق، ليتمّ بذلك التسليم السابع للأسرى بموجب اتفاق الهدنة، وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم الخميس إلى ثمانية.

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