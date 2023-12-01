انتهاء الهدنة في غزة.. والاشتباكات تعود مجدداً

انتهت الهدنة التي استمرت 7 أيام بين حركة حماس وإسرائيل دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد لتمديدها، بحسب ما أفادت "الجزيرة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حماس خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، معلنا استئناف القتال ضد حماس في غزة.

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إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار وعدة انفجارات شمالي قطاع غزة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قبيل انتهاء الهدنة مع إسرائيل، متحدثة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. كما قالت "العربية" إن الاشتباكات تجددت على محور شمال غرب مدينة غزة.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين مصريين لم تكشف هويتهم، أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن سيتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام، والتي بدأت في 24 من شهر تشرين الأول وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجرت اتصالات وجهود مكثفة لتمديد الهدنة إلى هدن أطول. وبين هذه الجهود زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقى بلينكن في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



ودعا وزير الخارجية الأميركي إلى تمديد إضافي للهدنة المؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح اليوم الجمعة، متمّة بذلك يومها السابع.



والخميس، أكد مصدر قريب من حماس لـ"وكالة فرانس برس"، استعداد الحركة "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل.



وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".



وأضاف "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح الحركة الأعداد المطلوبة من المختطفين".



والخميس، في اليوم السابع من الهدنة، أطلِق سراح 8 رهائن إسرائيليين.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن 6 رهائن إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل، مساء الخميس، قبل ساعات من انتهاء الهدنة.



وجاء إطلاق سراح الرهائن الذين يحمل 3 منهم جنسيات الأوروغواي والمكسيك وروسيا بحسب الوسيط القطري، في أعقاب إطلاق سراح امرأتين في وقت سابق الخميس.