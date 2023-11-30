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عربي-دولي
المصريون في الخارج يقترعون اليوم لرئيسهم.. والعين على صوت الداخل
Lebanon 24
30-11-2023
|
23:29
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بدأ المصريون في الخارج التصويت، اليوم الجمعة، في أول خطوة من خطوات عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الواقع على حدودها الشمالية الشرقية.
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وبدأ تصويت المصريين في الخارج في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 كانون الأول. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 كانون الأول في حال حسم السباق من الجولة الأولى.
وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 كانون الثاني من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 كانون الثاني المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 كانون الثاني.
وينافس الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
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