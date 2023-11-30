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عربي-دولي

الصين تسحب دببها من حدائق أوروبا وأميركا.. والسبب سياسي

Lebanon 24
30-11-2023 | 23:31
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تمتع زوار حديقة حيوان إدنبرة بفرصتهم الأخيرة لرؤية وتوديع زوج من الباندا العملاقة الشهيرة يوم الخميس، حيث سيعودان إلى موطنهما في الصين بعد تواجدهما لأكثر من عقد من الزمن في إسكتلندا.
ومن المقرر أن يغادر يانغ قوانغ وتيان تيان إسكتلندا في مطلع كانون الأول بعد 12 عاماً من الإقامة هناك.
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ومثل زوج الباندا عامل جذب شهيراً منذ أن اصطف الناس في الطريق خارج حديقة الحيوان لاستقبالهما، عندما وصلا في عام 2011.

وهما أحدث حيوانات الباندا التي تغادر الغرب بعد انتهاء اتفاقيات التبادل وعدم تجديدها من قبل الصين.
وتقع حديقة الحيوانات الأميركية الوحيدة التي تضم حيوانات الباندا في أتلانتا، وينتهي اتفاقها العام المقبل.

وأرسلت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن حيوانات الباندا الثلاثة، ميي شيانغ وتيان تيان وشبلهما شياو تشي جي إلى الصين في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الحالي.
وتم إرسال الدببة السوداء والبيضاء في حديقة حيوان سان دييغو إلى موطنهما في عام 2019، وعادت الباندا المتبقية في حديقة حيوان ممفيس بولاية تينيسي في وقت سابق من هذا العام.

ورأى مراقبون مخضرمون للشؤون الصينية أن بكين تسحب الدببة تدريجياً من حدائق الحيوان الأميركية والأوروبية بسبب التوترات مع الحكومات الغربية حول مجموعة من القضايا.

ومع ذلك قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، إن حكومته "مستعدة للاستمرار" في تزويد حدائق الحيوان الأميركية بالدببة، الأمر الذي أعطى أملاً لمحبي الباندا بأنهم لم يشاهدوها للمرة الأخيرة.

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