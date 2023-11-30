بلينكن: على إسرائيل أن تتصرف وفقاً لقوانين الحرب





وقال وزير الخارجية الأميركي، مساء الخميس: "على إسرائيل اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين.. هذه الإجراءات تعني اتخاذ خطوات أكثر فعالية بما في ذلك التحديد الواضح للمناطق والأماكن التي يمكن أن يكون المدنيون آمنين فيها".

Advertisement

وقال إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك. شدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، من تل أبيب، على ضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقاً لقوانين الحرب.وقال وزير الخارجية الأميركي، مساء الخميس: "على إسرائيل اتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للحفاظ على حياة المدنيين.. هذه الإجراءات تعني اتخاذ خطوات أكثر فعالية بما في ذلك التحديد الواضح للمناطق والأماكن التي يمكن أن يكون المدنيون آمنين فيها".وقال إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على إسرائيل أن توفر وسائل حماية للمدنيين قبل أن تبدأ عملياتها في جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على ضرورة ذلك.

واعتبر بلينكن أن "إسرائيل قادرة على تحييد تهديد حماس بينما تقلل الضرر على المدنيين الأبرياء". وأضاف للصحافيين في تل أبيب "إسرائيل لديها واحد من أكثر الجيوش تطوراً في العالم. وهي قادرة على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء. وعليها التزام بالقيام بذلك".



في سياق آخر، قال بلينكن إن واشنطن ساعدت "بشكل كبير في زيادة المساعدات الإنسانية لغزة" إلا أنه أقر أن "هذا لا يزال غير كاف". هذا ودعا بلينكن إلى تمديد إضافي للهدنة المؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة، متمّمة بذلك يومها السابع. وقال بلينكن: "من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدما.. نريد يوماً ثامناً وأكثر".



من جهة أخرى، طالب حكومة إسرائيل "باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين"، مؤكداً أن "أميركا تدرس أيضاً إجراءات خاصة بها بخصوص عنف المتطرفين الإسرائيليين".



في سياق آخر، قال بلينكن إنه بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية". كما قال بلينكن إن "اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني".