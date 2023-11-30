تجاهلتها ووصفتها بأنها "طموحة".. إسرائيل علمت بخطة هجوم حماس قبل عام!

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ووفقاً للصحيفة، فإن الوثيقة المكونة من 40 صفحة حددت بدقة توقيت الهجوم وحجم الضرر الذي سيقع، لكنها لم تحدد موعداً للعملية، الا أنها وصفتها بأنها "هجوم ممنهج لاجتياح الحصون المحيطة بقطاع غزة، والسيطرة على مدن إسرائيلية محورية، بينها مقر قيادة الفرقة المسؤولة عن القطاع". أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الجمعة، بأن إسرائيل كانت على علم بخطط الهجوم الذي شنته حركة حماس على مدن ومستوطنات ومعسكرات مجاورة لقطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، لكن مسؤولين إسرائيليين رفضوا ما قدم إليهم من معلومات ووصفوها بأنها "طموحة"، ومن ثم تجاهلوها.ووفقاً للصحيفة، فإن الوثيقة المكونة من 40 صفحة حددت بدقة توقيت الهجوم وحجم الضرر الذي سيقع، لكنها لم تحدد موعداً للعملية، الا أنها وصفتها بأنها "هجوم ممنهج لاجتياح الحصون المحيطة بقطاع غزة، والسيطرة على مدن إسرائيلية محورية، بينها مقر قيادة الفرقة المسؤولة عن القطاع".

وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة التي حصلت عليها إسرائيل عن هجوم حماس تم تداولها على نطاق واسع بين العسكريين والمخابرات، لكن لم يتضح إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو كبار القادة اطلعوا عليها.



وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين خلصوا إلى أن الجيش لو تعامل مع الوثيقة على محمل الجد "لكان نجح في منع هجوم حماس أو ربما التخفيف منه".



وتتحدث الوثيقة في شكل أكثر دقة عن وابل من الصواريخ وعن طائرات بلا طيار تدمّر كاميرات أمنية وأنظمة دفاع آلية، يليها عبور مقاتلين إلى الجانب الإسرائيلي بمظلات وسيارات وسيرا على الأقدام، وهي عناصر كانت في صلب هجوم 7 تشرين الأول، غير أنه "لم يكن ممكنا تحديد ما إذا كانت قيادة حماس قد وافقت بالكامل على هذه الخطة وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع، حسب ما أكدت وثيقة داخلية للجيش الإسرائيلي حصلت عليها "نيويورك تايمز". (العربية)