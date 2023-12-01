تجدد الاشتباكات شمال غرب غزة.. وإسرائيل تعترض صاروخاً

أعلن جيش العدو الإسرائيلي صباح الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أطلق من غزة تم على إثره تفعيل منظومة الدفاع الجوي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن إطلاق الصاروخ الذي قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترضه.

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إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار وعدة انفجارات شمالي قطاع غزة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قبيل انتهاء الهدنة مع إسرائيل، متحدثة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. كما قالت "العربية" إن الاشتباكات تجددت على محور شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد موقع "واينت" العبري، أنه رغم التقارير التي تحدثت عن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن صافرات الإنذار دوت في مدينة سديروت وفي مستوطنات جافيم وإيفز ونير المحيطة. (وكالات)