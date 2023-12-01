مقتل 10 أشخاص في هجوم استهدف أقارب نائب في ديالى في العراق

قتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 14 آخرون في هجوم بقنبلتين على جانب الطريق وإطلاق نار على مركبة ورجال إنقاذ في محافظة ديالى شرق العراق، مساء الخميس.



ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما، إن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي ونفذ بقنبلتين على الطريق تسببتا في إتلاف مركبة كان يتنقل بها عدة أشخاص. وتابع المصدران أن السكان المحليين الذين وصلوا إلى الموقع للمساعدة استُهدفوا بنيران قناصة.

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ولم يقدم المصدران المزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للهجوم.



وأعلنت قوات الأمن، مساء الخميس، فرض حظر التجول في المنطقة، وأن البحث جار للقبض على المسؤولين عن الهجوم.



من جانبه، أدان محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، ما وصفه بأنه "عمل إجرامي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية وإطلاق نار على راكبيها".



ودعا المندلاوي عبر صفحته على فيسبوك قيادة عمليات ديالى إلى "بسط الأمن في المحافظة، وسرعة القبض على مرتكبي الجريمة، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على دوافعهم وتقديمهم إلى القضاء".