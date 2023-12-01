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عربي-دولي

"شعوب أوروبا لن تنسى".. نائب في البرلمان الأوروبي يبكي أثناء حديثه عن غزة (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:13
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بكى النائب في البرلمان الأوروبي ميك والاس، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان، انتقد فيها دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل وصمته تجاه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.
وقال والاس في كلمته التي نشر جزءا منها عبر حسابه على منصة إكس إن "الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل، ولكننا على قناعة بأن إسرائيل لا يمكن أن تتصرف كما تفعل دون دعم وتواطؤ الاتحاد الأوروبي - علينا أن نوقف ذلك".

وأضاف: "لن ننسى أبدا أن الاتحاد الأوروبي كان صامتا وأنهم وقفوا إلى جانب دولة الفصل العنصري الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وبدا التأثر على النائب الذي بكا قائلا: "إن شعوب أوروبا لن تنسى أبدا.. في مسألة الاحتجاج، الناس في كثير من الأحيان يحتجون عندما تكون القضايا جديدة وحديثة، لكن الشيء المهم في الاحتجاج هو ألا يتوقف... عليك أن تبقي عليه بلا هوادة".
 
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وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة، وذلك بعد هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأت في 24 تشرين الثاني، وانتهت صباح 1 كانون أول، وتم خلالها إطلاق عدد من الرهائن من القطاع، وعدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية. (روسيا اليوم)

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