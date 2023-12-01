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عربي-دولي
بعد إنتهاء هدنة "حماس".. ماذا أعلن مكتب نتنياهو؟
Lebanon 24
01-12-2023
|
01:28
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن "الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب" في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس.
وفي بيان، حدد مكتب بنيامين نتنياهو 3 أهداف للحرب، هي "إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والقضاء على الحركة، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد شعب إسرائيل مرة أخرى".
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واعتبر البيان أن "حماس انتهكت الهدنة ولم تف بالتزامها بإطلاق سراح جميع النساء الرهائن، وأطلقت صواريخ على إسرائيل".
وصباح الجمعة، انتهى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي استمر 7 أيام من دون أنباء بشأن تمديده، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف القتال في قطاع غزة.
وخلال الهدنة، أطلق سراح ما مجموعه 83 إسرائيلياً، من بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، كما حرر 24 رهينة آخرين، هم 23 تايلاندياً وفلبينياً واحداً، من بينهم عدة رجال.
وتقول إسرائيل إن نحو 125 شخصاً ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس.
وفي المقابل، أطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما زادت وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة.
وانتهى الاتفاق بعد أسبوع شهد تمديدين، رغم الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة.
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